Allerta meteo gialla per temporali, la chiusura slitta alle 21 di venerdì 4 agosto

Non si chiuderà alle 18 come inizialmente previsto, bensì alle 21 l'allerta meteo gialla per temporali diramata da Arpal per la giornata odierna di venerdì 4 agosto.

Alta la probabilità di fenomeni temporaleschi nel pomeriggio quindi secondo i previsori dell'agenzia regionale, per la quale a determinare questi fenomeni sarà l'arrivo di aria fredda in quota lasciando fino alla sera alta probabilità di temporali forti localmente associati a grandine e colpi di vento sui settori A,B,D ed E.

Sempre nella giornata di venerdì, venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) sui settori B e C, in rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare localmente agitato sul levante ligure per onda di libeccio in allungamento dal pomeriggio.

Il fine settimana, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 agosto, sarà all'insegna dei miglioramenti per le condizioni del cielo ma caratterizzato dal mare agitato, specialmente a levante, e dal vento che nelle prime ore della notte di sabato vedrà raffiche settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su aree costiere del centro-ponente nei settori A e B; stessi settori che saranno battuti da venti forti e rafficati nella serata poi di domenica.