Borghetto, in tanti a donare con l’autoemoteca dell'Avis: raccolte ben 23 sacche di sangue (FOTO)

Grande successo per la giornata organizzata con l’autoemoteca a Borghetto dall’AVIS di Loano per raccogliere le donazioni di sangue.

“Sono molto contento - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - del grande risultato ottenuto da questa giornata. Sono state raccolte ben 23 sacche di sangue, un numero molto alto per iniziative di questo tipo soprattutto vista la bellissima mattinata di sole d’agosto che sicuramente invogliava maggiormente ad andare al mare piuttosto che a donare il sangue. Ringrazio il presidente dell’AVIS Fabio Mauri, Sara Tessarin e tutti i volontari che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa e naturalmente un grazie di cuore a tutti i donatori in parte del luogo e in parte turisti che hanno voluto dare il loro preziosissimo contributo. Anche questa volta Borghetto ha dimostrato di avere la generosità nel sangue!”.