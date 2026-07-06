Savona, al Circolo Cantagalletto cena di solidarietà con raccolta fondi per l'Associazione Italia-Cuba

Venerdì 10 luglio, dalle ore 19.30, il Circolo Cantagalletto, in collaborazione con Cantagalletto APS e con il patrocinio di Arci Savona, organizza una cena di solidarietà finalizzata a raccogliere fondi per l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Circolo di Celle/Savona.

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di pannelli solari per gli ospedali cubani, contribuendo a garantire una maggiore autonomia energetica alle strutture sanitarie.

Il menù comprende pizza, focaccia farcita, farinata di grano e di ceci, dolce, acqua e caffè. L'offerta minima è di 20 euro, con vino e birra esclusi.

Al termine della cena è previsto il concerto del Coro Daneo, diretto dal maestro Gianni Martini, che proporrà un repertorio di brani degli anni '60 e '70.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 3261169.