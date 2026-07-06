Sottoscrizione a premi a favore della Croce Bianca di Savona: raccolti più di 500 euro

507 euro come utile netto per la sottoscrizione a premi a favore della Croce Bianca.

L'iniziativa è stata organizzata per il secondo anno consecutivo ai Bagni Savona.

"Questa collaborazione per la raccolta fondi proseguirà anche nei prossimi anni, per noi è molto utile e ringraziamo i Bagni e tutta la clientela" ha detto il milite Rino Lupo.

I premi prevedevano un buono vacanza da 500 euro, una polizza assicurativa per un 1 anno, un cellulare, un peluche grande, un orologio da donna, un buono per un pranzo per due persone, un vaso di funghi sott'olio, un busta di olive, tre confetture più la ceramica, una maglietta più la ceramica e una maglietta più un lucchetto.

Tutti gli oggetti sono stati messi a disposizione da attività savonesi.