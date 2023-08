Finalborgo, chiede un piattino per far assaggiare le trofie alla figlioletta: nello scontrino il sovrapprezzo di 2 euro

E' ormai riconosciuto come uno dei "Borghi più belli d'Italia" e pure come una delle mete turistiche di maggior pregio di tutto il comprensorio ligure, tra bellezze architettoniche e storiche che fanno di Finalborgo una sorta di Mecca del turismo nel Finalese, culturale, per le famiglie e sportivo. Insomma, una location che nulla ha da invidiare ad altre anche più note oltreoceano come il Lago di Como.