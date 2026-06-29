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Cronaca | 29 giugno 2026, 08:27

Addio a Fabio Broglio, carabiniere e fondatore degli "Ivanpeibosky"

Risiedeva a Cenesi, frazione di Cisano sul Neva, ed era molto conosciuto anche per la sua attività musicale

Fabio Broglio con la moglie Barbara

Fabio Broglio con la moglie Barbara

L’Arma dei Carabinieri e il mondo della musica sono in lutto per la scomparsa di Fabio Broglio, residente a Cenesi, frazione del Comune di Cisano sul Neva.

L’uomo prestava servizio presso la caserma dei Carabinieri di Alassio ed era molto conosciuto anche per la sua attività musicale: era infatti il fondatore del gruppo “Ivanpeibosky”, una delle formazioni più note del territorio, protagonista negli anni di numerosi concerti e serate nelle piazze della zona, in cui Broglio era voce e chitarrista.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti. Viene descritto come una persona seria, gentile e molto benvoluta da tutti. 

Lascia la moglie e i figli, ai quali in queste ore si stanno stringendo numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte della comunità locale.

Redazione

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