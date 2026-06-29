Savona, donna investita sulle strisce pedonali: codice giallo al San Paolo (FOTO)

Incidente stradale questa mattina in via Angelo Bevilacqua, all’incrocio con via Don Minzoni e piazza Martiri della Libertà, dove una donna di 24 anni è stata urtata da un veicolo mentre attraversava sulle strisce pedonali.
Sul posto è intervenuta la centrale operativa del 112, che ha inviato un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola, insieme alle forze dell’ordine impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe riportato ferite lievi. È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.