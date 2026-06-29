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Cronaca | 29 giugno 2026, 08:41

Sassello, ripresi i lanci aerei sull'incendio boschivo in località Giardini

Il rogo divampato ieri pomeriggio sta impegnando vigili del fuoco, soccorso alpino e Protezione civile

AGGIORNAMENTO ORE 10.54: proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio. I lanci dall’alto continuano per intervenire sulle radici sotterranee ancora attive, che destano preoccupazione per il possibile rischio di riprese del rogo. Nella parte bassa l’intervento è affidato alle squadre di terra, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

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Sono ripresi questa mattina i lanci aerei sull’incendio divampato in località Giardini, a Sassello. Le fiamme si erano sviluppate ieri pomeriggio, intorno alle ore 18, interessando un’area boschiva della zona.

Sul posto continuano a operare i vigili del fuoco del distaccamento di Sassello e di Varazze, insieme a diverss squadre di Protezione civile del savonese. 

Per contenere il rogo si è deciso di impiegare anche gli elicotteri, con lanci d’acqua a supporto delle squadre impegnate a terra nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

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Redazione

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