“Racconta di noi in tutta Italia”: il grazie di Albenga a Cristina Rava con il Premio Emys Award 2023 (FOTO)

“Determinazione e forza di volontà: Cristina Rava ha dimostrato di averne avuta molta. Un’albenganese orgogliosa delle proprie origini, che le cavalca, le porta in giro per l’Italia e non solo e questo è il massimo che si possa sperare. Mai Premio Emys è stato più azzeccato: grazie Cristina”.

Con queste parole il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis questa sera, 10 agosto, ha anticipato la commentato del Premio Emys Award 2023 alla scrittrice ingauna Cristina Rava. Subito dopo, hanno fatto seguito le motivazioni ufficiali, lette sul palco di piazza De Andrè dal consigliere comunale Emanuela Guerra: “Grazie ai suoi libri gialli ha fatto conoscere Albenga e il suo entroterra ai suoi lettori. Attraverso il personaggio principale dei suoi libri, Ardelia Spinola, medico legale un po’ spigolosa, riservata, dai tratti a volte un po’ duri, ma capace di forti sentimenti e dotata di un’intelligenza brillante, capace di legare il pragmatismo ligure con la sagacia, ha racchiuso in questa donna tutti i tratti veri e forti che caratterizzano il ligure e ancora di più l’ingauno. Perché la scrittura, e ancora di più la lettura, possano rappresentare lo spirito che ci guidi nelle scelte consapevoli, oggi consegniamo a Cristina Rava il Premio Emys Award 2023, con l’augurio che prosegua sempre a raccontare di noi in tutta Italia e, perché no, in tutto il mondo”.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019), Vittorio Brumotti (nel 2020), Luminosa Bogliolo (2021) e Massimo Beduschi (2022) quest’anno, l’ambita tartaruga dorata, sigillo e garanzia di eccellenza del comprensorio ingauno, è andato alla nota scrittrice di Albenga.

Cristina Rava è una scrittrice che coltiva la passione per il racconto fin da bambina. Attirata dal mistero, sceglie il filone noir e, nel 2002 pubblica il primo romanzo autofinanziato. Arriva il successo e seguiranno nel tempo numerosi altri libri, passando per le case editrici Frilli, Garzanti e, dal 2019, Rizzoli.

Oggi è una delle voci più acute del noir al femminile in Italia. Con il suo stile fluido e coinvolgente, racconta le vicende più intricate, scavando nel garbuglio di emozioni, sensazioni e sentimenti che sfociano nel disagio mentale, da cui è affascinata e a cui porta profondo rispetto. Nei suoi romanzi, sempre ambientati tra la Liguria e il basso Piemonte, l’autrice ingauna pone il lettore nella condizione di farsi delle domande e riflettere sulle motivazioni che portano una persona a compiere un atto delittuoso. Ne evidenzia la componente patologica, “perché il delitto in fondo è una condizione di sofferenza che non trova altro modo di esprimersi”, come affermò lei stessa in una precedente intervista ai microfoni di Savonanews. Un male che va ovviamente perseguito, ma anche curato. D’altro canto, il giallo per Cristina Rava è un modo per parlare di un male legato alla natura umana e per raccontare le profondità più intime dei suoi personaggi.

L’Emys Award è un premio ideato per valorizzare e far conoscere sempre più il brand turistico di Albenga. Nel corso degli anni sono state premiate grandi personalità legate in qualche modo ad Albenga che, grazie alla loro attività, hanno contribuito a farla conoscere anche fuori dai confini territoriali.

Lo spettacolo, presentato da Enrico Balsamo, è iniziato alle 21 con la consegna del premio alla scrittrice, seguita dallo spettacolo “A scopo di Lucro” de “I Pirati dei Caruggi”. Infine, alle 23 circa, spettacolo pirotecnico sul molo della darsena.

L'Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la Fondazione Oddi coorganizzatrice dell’evento, Caterina Usanna, che ha donato le piante per l’allestimento del palco, e tutti i gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Clinica San Michele e Coop Liguria come main sponsor, Urban, Euro Spin, Essaouira, Idea Verde come top sponso, Associazione Bagni Marini, Fa Fumme, Peirano bibite, La dolce vita come official sponsor, Hotel Solemare, Turco Silvestro, Al Nautico, B.Side, Mondo Caffè come supporter sponsor.