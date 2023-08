Scooterone tampona un'auto sull'Aurelia sul rettilineo di Borgio, centauro ricoverato (FOTO)

Incidente intorno al mezzogiorno sulla via Aurelia, sul rettilineo di Borgio Verezzi nei pressi del parcheggio dello stabilimento La Bussola, dove uno scooterone ha tamponato un'auto che stava apprestandosi a svoltare nell'area di sosta.

La vittima, un uomo pare di mezza età, avrebbe riportato alcune escoriazioni e qualche lieve trauma ma non sarebbe in gravi condizioni, nonostante la moto abbia riportato ingenti danni. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona dai militi della Croce Bianca di Borgio.