Tamponamento tra tre auto sulla A10, soccorsi mobilitati: traffico in tilt

Tamponamento tra tre autovetture lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona. L'incidente è avvenuto attorno all'ora di pranzo e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Verde di Albisola, la Croce Rossa di Varazze, le forze dell'ordine e il personale autostradale.

Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Disagi alla viabilità: Autostrade per l'Italia segnala code per 6 chilometri.