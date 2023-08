Urbe, uomo cade da un albero: elisoccorso Grifo sul posto, codice giallo al Santa Corona

Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio a seguito di una caduta da un albero. L'incidente si è verificato in via Faiallo a Urbe.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Rossa locale, l'automedica e l'elisoccorso Grifo da Albenga. Il personale medico ha fornito le prime cure all'uomo, stabilizzando le sue condizioni prima del trasporto in ospedale.

Dopo un'attenta valutazione, il ferito è stato trasferito per via aerea in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, sarebbe caduto da un altezza di circa 4 metri.