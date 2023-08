Sassello, ordinanza del sindaco: a Palo rubinetti chiusi dalle 22 alle 6

La fornitura dell'acquedotto comunale sarà chiusa dalle ore 22.00 alle ore 6.00 fino a fine emergenze.

Questa la decisione presa dal sindaco di Sassello Marco Dabove tramite un'ordinanza per la frazione di Palo vista la criticità idrica.

Il primo cittadino l'ha disposta a causa del grande utilizzo di acqua potabile, anche per usi diversi e considerato che i principali serbatoi di accumulo della rete idrica non sono a livelli ottimali di riempimento, con conseguente diminuzione della portata idrica nella rete dell'acqua potabile.

A Sassello in più di un'occasione si è verificata la problematica, con i sindaci, da Buschiazzo a Dabove, che avevano già dovuto firmare ordinanze per cercare di limitare la criticità.

Durante la scorsa stagione invernale inoltre, sul territorio comunale non si sono verificate nè precipitazioni nivometriche significative, nè successivamente si sono verificate precipitazioni meteoriche ed è stata riscontrata in alcune borgate la scomparsa di alcune sorgenti in uso al civico acquedotto.

Senza contare che che con la stagione estiva e con l'aumento dei turisti, si verifica un conseguente aumento dei consumi idrici determinando l'ulteriore riduzione della pressione di servizio della rete idrica comunale.