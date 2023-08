Pietra, il consigliere Carrara: "Bivacchi nella stazione ferroviaria: spettacolo avvilente per l'immagine della città"

"Pietra Ligure si presenta a chi arriva col treno con uno spettacolo avvilente per la sua immagine: la stazione ferroviaria ed i suoi pressi sono diventati un bivacco di sbandati, che lì vi hanno stabilito il proprio alloggio "agostano". Il problema del tutto esaurito in Riviera, loro lo hanno risolto. Hanno trasformato la stazione pietrese in un campeggio perché, probabilmente, col "passa parola" degli accattoni si è diffusa la convinzione che in questo Comune nessuno faccia niente per scongiurare o, almeno, per scoraggiare queste degenerazioni del decoro, ma, soprattutto, dell'igiene".

Lo afferma, attraverso una nota stampa, Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure.

"Chi arriva vede questo spettacolo di gente rovesciata per terra; chi deve fare il biglietto all'emettitrice automatica deve fare lo slalom tra corpi distesi a terra e, per lo più, con la non piacevole costrizione di dover fare un'operazione che dura alcuni minuti tirando fuori dal borsellino denaro o carte di credito e dovendoli maneggiare sia per inserirli nella macchinetta che per riceverli di resto, a contatto diretto con questi accattoni - prosegue Carrara - Ma ci chiediamo: una cosa del genere è proprio "inevitabile"??? È una cosa di cui "non si può proprio far a meno"? Se siamo arrivati a questi livelli è perché non esiste una politica di controllo dell'ordine pubblico adeguata alle necessità della situazione di Pietra Ligure, che prevenga e reprima gli abusi di chi se ne approfitta".

"Il Sindaco, laddove non esista un commissariato di Polizia, è lui stesso, secondo la Legge, a dover esercire i poteri di pubblica sicurezza. Lo è anche, ed in ogni caso, come "Ufficiale di Governo" che è una delle sue due attribuzioni principali, oltre quella di Capo dell'amministrazione comunale. "Questo" Sindaco, De Vincenzi, è ancora di più "responsabile dell'ordine pubblico" perché ha voluto trattenere per sé la delega e la gestione della Polizia Locale, cioè i Vigili urbani, che dipendono direttamente da lui ed eseguono le sue disposizioni. Ma De Vincenzi si sta dimostrando inadeguato ed incapace a gestire questo settore perché, verificandosi continuamente episodi squalificanti o di teppismo si limita a lanciare al vento dei lamenti di costernazione e di condanna, anziché prendere quei provvedimenti che lui e lui solo avrebbe il dovere di assumere per il ruolo che la legge gli attribuisce o che lui stesso si è preso. La degenerazione della situazione pietrese la si vede negli ininterrotti atti di vandalismo, né prevenuti né repressi, e con episodi squalificanti per l'immagine della città come lo sono i bivacchi della stazione".

"Chiudiamo con un fatto che continuiamo a denunciare da anni ma che, nel suo squallore, va avanti nella sua sfacciataggine. Nel parco Offenburg v'è la magnifica grotta di Lourdes, con le statue della Madonna e di S.Bernadette riprodotte in dimensioni umane: un luogo di grande suggestione. Tuttavia, vi è chi a proprio arbitrio, continua a spostare dalla sua sede un grosso tavolo con sedute, ricollocandolo proprio davanti all'entrata della stessa grotta. Questo fatto, come logico, impedisce qualsiasi possibilità di fare visite di devozione alla grotta o solo di avvicinarvisi, perché lo stesso tavolo fa da barriera e ad esso vi si siedono ordinariamente torme di giovinastri che bevono, rumoreggiano e fanno quel che vogliono".