Carcare, pozzi asciutti in località Negreppie: acqua nelle bottiglie per i residenti della zona

Pozzi asciutti in questi giorni di grande caldo e con le piogge che ormai latitano da giorni, così per rifornire d'acque gli abitanti di frazione Negreppie, a Carcare, a mobilitarsi sono stati Comune, Protezione Civile e il Conad locale.

La situazione critica, acuita dalla mancanza di accesso alle condotte dell'acquedotto per le case della zona, ha richiesto una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità locali, con un particolare impegno del vicesindaco Marini.

Grazie al suo interessamento e alla collaborazione con il Conad, nel pomeriggio odierno per gli abitanti sono state consegnate gratuitamente, da parte della Protezione Civile locale, bottiglie d'acqua per soddisfare le esigenze immediate della frazione colpita dalla siccità.

"Un enorme grazie a Conad che, venuto a conoscenza del problema acquedotto, oggi tramite protezione civile e Comune di Carcare, ci ha fatto questa bellissima sorpresa. Grazie mille di cuore" dicono gli abitanti di località Negreppie.