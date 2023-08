Morte di Renata Scotto, il cordoglio delle istituzioni e dei savonesi

La scomparsa di Renata Scotto ha profondamente toccato Savona, dove ha debuttato a 19 anni, e il Savonese che le era molto legato per avere portato il nome del territorio nel mondo.

“È morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna. Una grande savonese – dichiara il sindaco di Savona Marco Russo - Colta, raffinata, generosa, semplice. Renata Scotto ha voluto donare a Savona la sua presenza, il suo impegno, la sua arte".

"Lei, che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo - prosegue Russo - ha voluto illuminare la nostra città con la sua presenza, sempre assidua agli spettacoli, con la regia di opere liriche con il sostegno all’Opera Giocosa Teatro Di Tradizione, sempre affascinanti e moderne, con la formazione di nuovi giovani musicisti, con il suo essere riferimento assoluto per tutti gli artisti che venivano a Savona. Lei, che ha toccato il vertice dell’arte mondiale, aveva la semplicità dei grandi, e ogni volta che la si incontrava, sembrava lei ad essere felice di parlare con l’altro. Il suo amore per la musica era contagioso e sapeva, con un solo gesto, con un solo sguardo, con poche parole, trasmettere sia la tensione verso la perfezione, che lei conosceva, sia la semplicità accessibile della musica per chiunque. Ci mancherà in tutto. Ci mancherà il suo saluto gioioso e affettuoso. Savona le sarà sempre grata e resterà un esempio per tutti noi e un riferimento costante per la nostra città".

Renata Scotto era stata nominata cittadina onoraria di Tovo San Giacomo dove aveva vissuto da bambina. "Una triste notizia: la scorsa notte è scomparsa la grande soprano Renata Scotto, dal 23 luglio 2017 cittadina onoraria di Tovo San Giacomo – dichiara il sindaco Oddo - Nonostante vivesse da tempo a New York, frequentava spesso Savona e i luoghi della sua infanzia e con un po’ di fortuna la si incontrava anche a Tovo San Giacomo".

"In un’intervista rilasciata al quotidiano La repubblica nel 2015 - aggiunge Oddo - pronunciò la seguente dichiarazione d’amore per il nostro paese: 'Piccoli ricordi di felicità leggera. Impalpabile. Perfino imprevista. Come quando a sette anni, per via della guerra, sfollammo a Tovo San Giacomo. Mio padre, vigile urbano, restò a Savona. Con la mamma che era una sarta andammo in questo paesino non lontano da Pietra Ligure. Agli occhi di una bambina il mondo appariva liberato dalla schiavitù del reale. Si trasformava in un suono che avrei dovuto solo avere il coraggio di afferrare. Nonostante la durezza dei giorni mi sentivo parte di un armonia. È lì, forse inconsciamente, decisi che avrei cantato'"

"Cara Renata- aggiunge Oddo - grazie per aver reso la giornata della consegna della Cittadinanza Onoraria un momento straordinario nella vita della nostra Comunità e grazie per le sempre gentili parole che spendevi per noi ogni qualvolta sentivamo. Tutta la cittadinanza di Tovo San Giacomo si stringe ai famigliari, amici e appassionati di Renata Scotto".

A Ricordare la Scotto anche l'ex sindaco Ilaria Caprioglio “Desidero esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Renata Scotto – afferma Caprioglio - un punto di riferimento della cultura e dell’arte che, con la sua attività, ha portato alto il nome della città a livello internazionale. Ricordo ancora il cordiale incontro nel 2016 presso il palazzo comunale e le successive collaborazioni tramite Opera Giocosa. Nel 2017 al teatro Chiabrera, in una serata indimenticabile ricca di emozioni, ebbi l'onore di conferirle l’onorificenza Città di Savona. Renata resterà nei nostri cuori”. Molti anche i messaggi di savonesi e amanti della lirica sui social, a commento della notizia della scomparsa dell'artista.