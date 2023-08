Andora, Valentina Parasecolo chiude la rassegna "Sotto l'Archetto" il 19 agosot

Con una scrittura avventurosa Valentina Parasecolo ricostruisce un pezzo di storia dell'Italia giovane e bella degli anni Sessanta, dopo gli orrori della guerra e prima degli eccessi degli anni di piombo; Giovanni Pitorsi e Dora Bois, e chi legge con loro, vedono fiorire una nazione che lascia indietro costumi e modi che tuttavia rimangono in agguato nel buio. Come sottoterra. Come i reperti etruschi. E come i segreti di stato.