E' tempo di "Notte dei Popoli", il carneva estivo di Andora dai poli all'equatore

Il mondo e i suoi popoli, ricchi di colori, fantasia e musiche, da questo è partita l’ispirazione per il tema di questa edizione del Carnevale Estivo.

“La Notte dei Popoli” trasformerà le vie del centro di Andora in un vortice colorato, grazie alla minuziosa organizzazione del Comune di Andora e della Pro Loco di Andora. Anche quest’anno i partecipanti dovranno allestire i carri su Api Piaggio che invaderanno le strade e le piazze di Andora centro.

Sono numerosi i gruppi che da settimane stanno lavorando all’allestimento dei mini carri e dei cortei a seguito, con l’attenta preparazione dei costumi.

Dopo gli anni di stop forzato cresce la competizione e la voglia di conquistare la giuria aggiudicandosi il Trofeo, o vincere il premio per il carro più originale e divertente.

I carri verranno giudicati in base al numero dei partecipanti, all’originalità e allo stile dell’allestimento. Da quest’anno ci sarà un ulteriore menzione che sarà determinata da una giuria tecnico/artistica a cui spetterà il compito di attribuire il premio al “Miglior costruttore” andando a valutare i materiali utilizzati, le tecniche di realizzazione e la fattura dei costumi.

Già confermati molti carri, in parata ci saranno dunque gruppi ispirati ai Giapponesi, Eschimesi, Bavaresi, Indiani, solo per fare qualche esempio.

Il Corteo dei carri allegorici, seguiti dai gruppi, partirà da via dei Mille angolo via M.Polo intorno alle 21.20. Battaglie di coriandoli, dunque, lungo via dei Mille, Via Doria, Via Clavesana e Via M. Polo, su un circuito che si ripeterà due volte.

Al termine della sfilata, grande festa musicale in piazza S. Maria con le premiazioni e il concerto del gruppo musicale DEJAVU fino a notte fonda.