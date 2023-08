"Retrospettiva", dal 18 al 27 agosto a Celle la mostra di pittura di Salvatore Belcastro

Aprirà da domani sera, 18 agosto alle 20.00 nella sala espositiva della biblioteca comunale Pietro Costa sul Lungomare Carlo Russo di Celle Ligure, la mostra di pittura dell'artista Salvatore Belcastro.

"Retrospettiva", questo il nome della mostra nella quale potranno essere visti fino al 27 agosto i quadri del pittore genovese molto stimato e affermato.

Nato a Genova nel 1944 e scomparso nel 2016, autodidatta della pittura, iniziò dall'età di 16 anni a dipingere.

Uno studio accademico vero e proprio non appartiene al suo curriculum, ma la sua iniziale formazione istintiva e intensa, quasi da autodidatta, lo ha comunque avvicinato a una conoscenza pratica delle tecniche pittoriche e grafiche, quella del saper fare.

Attento a lasciarsi coinvolgere da quelle manifestazioni artistiche sia genovesi che liguri affini alla sua sensibilità,quali le recenti rassegne a Palazzo Ducale organizzate dalla Società promotrice di Belle Arti,Belcastro è riuscito ad ottenere attenzioni e consensi.

Tra le mostre personali e rassegne a cui ha partecipato ,si ricorda la sua partecipazione a premi e mostre anche al di fuori del circuito nazionale, alla galleria d'arte De Mese, a Meisterschwanden, al centro culturale italiano a Zurigo, alla galleria Corbalan ad Altea Alicante in Spagna.

Ha sempre dipinto in ogni ritaglio, in ogni momento di solitudine, mettendo assieme forme e colori la cui simmetria appartiene ad un mondo che sta continuamente pescando tra il suo dentro e il suo fuori; che ha forse visto, intravisto, immaginando altri e non ne fa mistero con assoluta trasparenza.

Nonostante l'essere l'essere autodidatta non c'è nulla di naif nel suo modo di esprimersi. Che è impasto di stili, impressionismo-cubismo, realismo e distorsione mediata, natura e ritratto ma soprattutto colore.