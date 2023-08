Cane viene gravemente ferito da un pallino ad aria compressa a Pontinvrea: indagini dei carabinieri

Viene gravemente ferito da un pallino e immediata è scattata la corsa in una clinica veterinaria a Savona.

Il terribile accaduto sarebbe avvenuto mercoledì scorso a Pontinvrea e a pagarne le conseguenze un cane che sarebbe stato colpito da una pistola/fucile ad aria compressa.

La proprietaria si sarebbe accorta guardando dalla finestra che il suo animale a quattro zampe era a terra e si trascinava con le zampe posteriori. Subito è stato soccorso e si è accorta della grave ferita.

Il bassotto è stato così operato d'urgenza visto che il proiettile gli ha perforato l'intestino e in questo momento pare sia fuori pericolo.

I proprietari avrebbero fatto subito formalizzato la denuncia ai carabinieri di Celle Ligure e sono in corso le indagini da parte della stazione di Pontinvrea per capire se si tratta di un colpo partito in maniera accidentale o intenzionale.