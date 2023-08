Ceriale, “Spiagge sicure 2023”: multe per 4mila euro e accertamenti sui dipendenti in alcuni stabilimenti balneari

Multe per 4mila euro a gestori di stabilimenti balneari a Ceriale e accertamenti sul personale dipendente.

Da questa mattina, diverse pattuglie della Polizia Locale di Ceriale, unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale di Savona, nell’ambito dell’operazione “Spiagge Sicure 2023” del Ministero dell’Interno, stanno effettuando controlli in diverse spiagge del litorale cittadino.

Durante tali controlli si sono verificate le posizioni lavorative del personale presente e i relativi standard di sicurezza, nonché si sono effettuati controlli di Polizia Amministrativa.

Al termine di tale servizio sono state emesse sanzioni amministrative per oltre 4mila euro a carico di gestori di stabilimenti balneari per violazioni di carattere amministrativo (occupazioni maggiori di suolo demaniale e irregolarità nelle tariffe), mentre sono in corso accertamenti sul personale dipendente trovato durante i controlli.