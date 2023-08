“Tra cielo e mare” si conclude a Dego con la più grande scogliera corallina fossile d’Europa

Domenica 20 agosto alle 18 a Dego, si chiude l’edizione 2023 del progetto TRA CIELO E MARE - Lo spettacolo dell’entroterra, ideato e realizzato da Teatro Ipotesi con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari e di Coop Liguria.

L’evento, che si svolge in località Castello, dove è a disposizione del pubblico un ampio parcheggio, si apre con lo spettacolo La via degli alberi, scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli.

Un viaggio lungo la nostra penisola, ascoltando la voce degli alberi incontrati lungo la strada in cui il talento attoriale di Petruzzelli sfoggia una grande dimestichezza coi dialetti: così ecco la voce dei limoni delle Cinque Terre e di Sorrento, del castagno di Carpasio nel cui tronco cavo trovarono rifugio i partigiani feriti e degli ulivi di Taranto, nati ai tempi di Platone, spazzati via per far spazio ad un’industria siderurgica. Uno spettacolo che senza rinunciare all’ironia e alla leggerezza, che permeano da sempre la poetica del suo autore, riesce a far riscoprire il legame intimo e profondo tra l’uomo e la natura in cui è immerso. Un legame da coltivare, da preservare, da tramandare.

Subito dopo lo spettacolo inizia la parte site specific dedicata al borgo ospitante con il graditissimo ritorno, nel ruolo di narratrice, di Erica Manna, firma dell’edizione genovese de La Repubblica.

L’evento è a ingresso libero ed è imperdibile non solo perché è l’ultimo di questa edizione, ma perché qui si può osservare qualcosa di sbalorditivo: una tra le più grandi e belle scogliere coralline fossili d’Europa. Quasi cento metri di lunghezza e oltre venti di spessore tra coralli, alghe, frantumi di conchiglie, molluschi e ostriche intrappolati nella roccia in un fermo immagine che dura da ventisette milioni di anni. Un fenomeno assolutamente straordinario per il quale il borgo savonese è stato ribattezzato “il paese sotto il mare”. Il reportage di Erica Manna intreccia senza soluzione di continuità la storia con la geografia fisica e quella emotiva: oltre alla scogliera corallina, la narrazione tocca anche il Castello di Dego, un fortilizio militare i cui resti sono raggiungibili attraverso un sentiero panoramico, e la verdeggiante Collina di Dego con i suoi percorsi outdoor. Al termine si esibirà la cantante di Dego Doriana Puccio accompagnata dal chitarrista Massimo Trigona e al pubblico sarà offerto un aperitivo.

La 3° edizione di TRA CIELO E MARE - Lo spettacolo dell’entroterra, ideato e realizzato da Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e il coordinamento di Paola Piacentini, è stata possibile grazie al sostegno della Fondazione Agostino De Mari e di Coop Liguria.

Si ringraziano inoltre Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse, Teatro de gli Incamminati, deSidera Festival, Comune di Cengio, Comune di Tovo San Giacomo, Museo dell’Orologio da Torre di Tovo San Giacomo, Comune di Borgio Verezzi e Comune di Dego.