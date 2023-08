Investimento pedonale ad Albenga: una donna in codice giallo al Santa Corona

Codice giallo per la donna investita ad Albenga nelle prime ore della serata odierna.

L’allarme per l’investimento pedonale in via Leonardo Da Vinci, nei pressi del Mc Donald’s, è stato lanciato poco prima delle 20. Secondo quanto riferito, un’auto avrebbe urtato la donna che ha quindi riportato traumi diffusi.

Immediatamente si è mobilitata la macchina dei soccorsi con l’invio sul posto dei sanitari del 118, Polizia Stradale, Polizia Locale e i militi della Croce Bianca di Albenga che, dopo le prime cure, hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.