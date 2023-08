Emergenza idrica a Orco, un abitante non ci sta: "Incomprensibile, da 24 ore siamo senza acqua"

Il comune di Orco Feglino ha segnalato che a causa dell'emergenza idrica risultava essere momentaneamente senza acqua la località Orco e ha chiesto così ai cittadini di non prelevarla per qualche ora in modo da consentire il ripristino dei livelli adeguati.

Un cittadino però con una lettera inviata in redazione non ci sta.

"Che siamo in un periodo di siccità e che l’acqua scarseggi lo sappiamo tutti ma non è pensabile che un paese come Orco rimanga senza acqua potabile proprio nel momento più caldo dell’anno sia per l’igiene che per la sicurezza. Qui non ci sono alberghi o strutture turistiche che moltiplicano le presenze e di conseguenza i consumi dell’acqua. Soltanto qualche orto o qualche agriturismo ma non sono questi che fanno la differenza nei consumi, anzi fanno proprio la differenza nell’ospitare turisti che arrivano da tutto il mondo per le nostre bellezze naturali e questa situazione non fa di certo onore.

Le vallate del Finalese hanno da sempre avuto la fortunata disponibilità dell’acqua essendo posizionate sotto il colle del Melogno, San Giacomo e Pian dei Corsi, zone che nonostante la situazione globale, hanno sorgenti attive nel dare acqua che viene poi dispersa.

Oggi cosa succede? Qui a Orco si rimane senza il bene più prezioso ed è estremamente incomprensibile. Impianti e strutture inadeguate o sotto dimensionate? Qualcosa sfugge, sta di fatto che il problema sussiste ed i disagi a tutti i cittadini sono notevoli perché da 24 ore qui siamo senz’acqua a parte qualche breve periodo in cui la Protezione Civile locale ha messo a disposizione le sue autobotti. Non è pensabile di avere l’acqua e rimanere senza".

Gino Soraggi