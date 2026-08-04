"Stanco di pagare Tpl per un servizio scadente"

Oggi il mio abbonamento mensile dell'autobus a Savona è aumentato di 6 euro, che corrisponde a un +20%. Il servizio migliorerà della stessa percentuale? Chi lo sa...

Sono stanco di pagare per un servizio scadente, con mezzi in cattive condizioni igieniche e meccaniche.

Sono stanco di pagare per un servizio che non è mai in orario.

Sono stanco di pagare per un servizio in cui spesso si incontrano autisti scortesi: a volte fanno finta di non vedere l'utente alla fermata e tirano dritto, altre volte sembra abbiano preso la patente ieri.

Sono stanco di pagare per un servizio che viene sospeso fin troppo spesso a causa delle rivendicazioni sindacali.

Mi auguro che quei 6 euro in più servano almeno a portare qualche miglioramento a questo servizio che, a mio parere, è ormai obsoleto

Lettera firmata