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Al Direttore | 04 agosto 2026, 10:52

"Stanco di pagare Tpl per un servizio scadente"

Da un lettore riceviamo e pubblichiamo

&quot;Stanco di pagare Tpl per un servizio scadente&quot;

Oggi il mio abbonamento mensile dell'autobus a Savona è aumentato di 6 euro, che corrisponde a un +20%. Il servizio migliorerà della stessa percentuale? Chi lo sa...
Sono stanco di pagare per un servizio scadente, con mezzi in cattive condizioni igieniche e meccaniche.
Sono stanco di pagare per un servizio che non è mai in orario.
Sono stanco di pagare per un servizio in cui spesso si incontrano autisti scortesi: a volte fanno finta di non vedere l'utente alla fermata e tirano dritto, altre volte sembra abbiano preso la patente ieri.
Sono stanco di pagare per un servizio che viene sospeso fin troppo spesso a causa delle rivendicazioni sindacali.
Mi auguro che quei 6 euro in più servano almeno a portare qualche miglioramento a questo servizio che, a mio parere, è ormai obsoleto

Lettera firmata

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