Fiamme nei boschi dell'entroterra ingauno: in azione AIB e vigili del fuoco con l'elicottero (FOTO)

A poco più di un anno di distanza dalla devastazione lasciata nei boschi del retroterra tra Cisano e Bastia in particolar modo, torna l'incubo degli incendi nell'entroterra albenganese.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 : sul posto è arrivata l'unità DOS dei Vigili del fuoco e l'elicottero per le operazioni di spegnimento. Il mezzo sta effettuando i rifornimenti dalla cisterna Icose mentre è in corso di montaggio una seconda vasca dedicata.

L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna (21 agosto, ndr) per un rogo, la cui natura è al momento ignota, sviluppatosi nel territorio di Zuccarello verso il confine con la frazione di Martinetto nel comune cisanese, non lontano dalla cava e dall'area di addestramento cani.

La preoccupazione è tutta per le alte temperature e il terreno ormai provato dall'aridità di queste settimane, oltre alla presenza di un forte vento secco di Tramontana che dalla scorsa notte sta battendo tutta la provincia savonese dalla riviera all'entroterra.

Fortunatamente in prossimità delle fiamme, che in pochi minuti si sono estese rapidamente a un'ampia porzione di terreno, non si trovano abitazioni. Tuttavia la zona molto impervia rende al momento difficoltosi gli interventi da terra.