Cronaca | 10 marzo 2026, 07:26

Cairo, auto contro un palo in Strada Ville: due giovani al San Paolo

Sul posto le P.A. della Croce Bianca di Cairo e Carcare, l’automedica e i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Cairo Montenotte, in località Strada Ville. L’allarme è scattato poco dopo l’1.30, quando un’auto con a bordo due giovani — un ragazzo e una ragazza — ha perso il controllo finendo contro un palo a bordo strada.

La centrale operativa del 112 ha attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Cairo e Carcare, l’automedica e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso.

I due giovani sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale ospedale San Paolo di Savona. L’impatto è stato violento: il palo è crollato a terra a seguito dell’urto. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.

Redazione

