Finta pistola senza tappino rosso e un arco in auto: due giovani denunciati ad Alassio

Centinaia di veicoli interessati e due giovani denunciati per il possesso di armi, in parte finte ma spacciate per vere. E' questo il primo bilancio tracciato per quanto concerne il progetto “Sicurezza e Viabilità 2023” destinato ai servizi esterni che vede impegnato quotidianamente tutto il personale della Polizia Locale alassina, soprattutto in questo periodo estivo, anche con appositi posti di controllo organizzati sulle strade maggiormente trafficate della città.

In questo periodo di grande afflusso turistico sono stati controllati oltre trecento veicoli, come detto, e comminate diverse sanzioni, con particolare attenzione all’efficienza dei veicoli e alle norme di comportamento dei conducenti. Alcuni veicoli sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa mentre sono in aumento le sanzioni per non aver proceduto alla revisione del veicolo nei tempi previsti dalla Legge.

L’episodio più particolare si è tuttavia registrato alcuni giorni fa, quando cinque ragazzi italiani sono stati fermati a bordo di una Fiat Punto vecchio modello. Al momento del controllo documentale alla vista degli agenti è comparsa un’arma, una pistola semi-automatica poi rivelatasi giocattolo ma senza il tappino rosso, mentre dopo un controllo più approfondito, anche grazie al supporto delle pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato, sono state rinvenute nel bagagliaio della vettura altre due pistole anch’esse giocattolo, con tappino, e un arco con tre frecce.

La pistola giocattolo senza il tappo rosso e l’arco con le frecce sono state sequestrate dalla Polizia Locale mentre due dei giovani, entrambi diciannovenni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di oggetti atti ad offendere.

“I dati sull’infortunistica stradale ci impongono di continuare a profondere il massimo sforzo nella sicurezza stradale, pertanto saremo impegnati costantemente, con servizi specifici, durante tutti i turni di servizio” dicono dal Comando di via Gastaldi.