Savona, si intrufolano dentro un'abitazione, la danneggiano e tentano di rubare: arrestati dai carabinieri

Nel periodo estivo e, in particolare, durante la settimana di Ferragosto, sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio con finalità preventiva e repressiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Savona, sia nel capoluogo che nei vari comuni della zona costiera.

Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, allertati dalla segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, dove erano stati notati strani movimenti ed hanno arrestato due giovani stranieri per danneggiamento e tentato furto.

I due si erano introdotti in un appartamento, al momento inutilizzato e dopo aver passato la notte all’interno danneggiando gli arredi e lasciando tutto a soqquadro, stavano per abbandonare la casa, cercando di rubare ciò che riuscivano a portare via.

I carabinieri, giunti in forza sul posto, hanno prima circondato la casa bloccando tutte le vie di fuga e, successivamente, sono entrati nell’abitazione, sorprendendo i due giovani che sono stati fermati ed accompagnati in caserma.

A seguito della perquisizione, i due fermati sono stati trovati in possesso anche di una modica quantità di hashish, per cui verranno segnalati alla Prefettura di Savona come assuntori di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti i due giovani, un albanese e un ucraino entrambi 26enni e già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovendo rispondere dei reati di danneggiamento e tentato furto e verranno giudicati con il rito direttissimo.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Savona.