Andora, rubinetti chiusi nella notte, il sindaco: “Da Rivieracqua inefficienza e indifferenza verso i disagi ai cittadini”

Continuano i disagi che riguardano l’erogazione di acqua ad Andora: ora si è arrivati ai rubinetti chiusi dalla mezzanotte alle 5 (leggi QUI).

Ma il sindaco di Andora Mauro Demichelis non le manda più a dire e si scaglia contro Riveracqua.

“Inefficienza e indifferenza verso i disagi patiti dai cittadini. Non ci sono altre parole per descrivere la completa assenza di giustificazioni da parte del gestore Rivieracqua a fronte di un fine settimana in cui le zone centrali della città hanno patito, per motivi ancora oggi misteriosi, l'interruzione della fornitura di acqua per svariate ore – l’attacco del primo cittadino andorese in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook - . Tutto questo nonostante gli uffici tecnici comunali avessero segnalato per tempo i bassi livelli di acqua nelle vasche”.

“La situazione è stata nuovamente segnalata alla Prefettura che ha contattato Rivieracqua. La stessa ha annunciato un atto di solidarietà fra comuni che, seppur evidentemente tardivo, auspichiamo sia messo in atto velocemente, con continuità e con effetti evidenti. E – promette - quando l'acqua tornerà a scorrere dolce dai rubinetti di Andora, come giusto diritto dei cittadini appartenenti all'Ambito Imperiese, parleremo anche di moratoria delle bollette e di risarcimento per i danni patiti da cittadini e attività economiche”.

oi traccia il quadro generale della situazione.

“Se da giorni, pare migliorata la situazione di Rollo, la località di Conna ha l'acqua solo grazie allo sforzo della Protezione Civile comunale e ad una soluzione tampone messa in atto dagli Uffici Tecnici comunali che ancora una volta devono sostituirsi ad un gestore inerte. Facciamo il quadro per quel che ci è possibile della situazione a seguito di un sopralluogo realizzato sul territorio – spiega -. Alcune rotture che disperdono acqua per strada sono di condotte private. Sono invece ancora da sistemare le rotture delle tubazioni sul lato sinistro del ponte di Molino Nuovo, quelle rilevate nei pressi del ponte di località Marino e in via Merula dove è stata riscontrata una perdita. Sono terminate le riparazioni in via Vespucci e in via Carminati. La perdita rilevata in strada Castello è invece da attribuire ad un privato”.

Con segnalazioni che giungono quotidiane, da settimane il sindaco di Andora risponde direttamente ai messaggi che gli arrivano nelle chat personali e social in cui “la rabbia dei cittadini si sta trasformando in incredulità per le risposte avute dal gestore. E' evidente che Rivieracqua approfitta del fatto che moltissimi pensano che la gestione degli impianti sia in mano ai Comuni – puntualizza -. Se ne guarda bene di venire ad Andora a parlare con i cittadini, assumendosi le responsabilità che gli competono, pur incamerando ben tre milioni di euro di bollette all'anno pagate dai cittadini”.

“Ad Andora si verificano fenomeni strani: anche in assenza di piogge, vi sono giorni in cui le vasche si riempiono miracolosamente a parità di condizioni rispetto ad altri in cui sono inesorabilmente vuote. La verità è evidente a tutti. Rivieracqua ha scelto di garantire anche il superfluo di acqua agli altri Comuni imperiesi e quel poco che avanza a noi”. E conclude: “Bene che i cittadini facciano domande e richieste di chiarimenti, ma occorre pretendere le risposte e la realizzazione delle soluzioni proposte ed attuabili, da chi deve davvero giustificare di aver preso decisioni così assurde sulla pelle dei cittadini”.