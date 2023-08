Gabriella Polito di Alassio vince il premio letterario nazionale Fabrizio De André con “Cicatrici”

È andato a Gabriella Polito di Alassio il premio più ambito al concorso nazionale letterario Fabrizio De André organizzato in Molise a Pietracatella, in provincia di Campobasso, che ha ricevuto il riconoscimento per il racconto “Cicatrici”.

Sabato 19 agosto l’evento che ha visto l’opera realizzata dall’alassina Polito classificarsi al primo posto nella categoria adulti della sezione “Il racconto”.

“Cicatrici” narra una storia realmente accaduta ambientata nell’entroterra ingauno, a Ortovero, negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Claudio Gandolfo il protagonista, un bambino di 5 anni che assiste alla cattura del padre da parte dei soldati tedeschi, renitente alla leva della Repubblica Sociale. Da quel momento la sua vita e quella della mamma saranno “marchiate a fuoco”.

Il racconto è tra le storie raccolte da Gabriella Polito grazie ad una iniziativa del Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà (associato FIVL), volta a tenere in vita la memoria di storie realmente accadute negli anni della Seconda Guerra Mondiale.