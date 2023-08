Quiliano, Toti e i tecnici Snam/Rina non saranno al Consiglio Comunale. Il Comune: "Non è ritenuto utile"

E' arrivata come una vera e propria doccia fredda, anche per il Comune di Quiliano, la decisione presa dalla Struttura Commissariale per il riposizionamento del rigassificatore di spostare l'incontro di domani, 23 agosto, in Regione e non più a Vado.

Una comunicazione, quella giunta nel pomeriggio di ieri (21 agosto, ndr) in cui il l'organo guidato dal presidente Toti "intende svolgere l’incontro a Genova" e "'non ritiene utile' la presentazione del progetto nell’ambito della seduta del Consiglio Comunale proposta". Progetto di cui invece l'Amministrazione parlerà ai suoi cittadini e non solo in tre incontri.

Ma andiamo con ordine. "Nei precedenti incontri svoltisi presso la sede di Regione Liguria - spiegano dall'Amministrazione quilianese - era emersa la disponibilità della Struttura Commissariale e di SNAM e RINA di partecipare ad incontri pubblici e specifici sui territori dei diversi Comuni interessati con le amministrazioni e i tecnici degli stessi".

Il Comune quilianese aggiunge come, in vista proprio di questi incontri, avesse già confermato e condiviso la propria disponibilità per l’incontro proposto del 31 agosto alle ore 15.00, mettendo a disposizione i locali comunali, "già predisposti con adeguato supporto informatico e con spazi ampi, sia per garantire un’adeguata esposizione degli elaborati e sia per garantire una sicura e ampia sede per accogliere, oltre che la Struttura Commissariale, anche i Rappresentanti del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e i tecnici di SNAM e RINA", oltre ad invitare questi ultimi e il presidente Toti a partecipare alle ore 18.30 dello stesso giorno a un Consiglio Comunale "dove avrebbero potuto presentare il progetto proposto".

Insomma una nuova impostazione del rapporto col territorio che si somma, secondo il comune savonese, alla scelta "di depositare il progetto nel procedimento amministrativo [..] senza una preventiva presentazione e discussione" coi diretti interessati, almeno per la parte quilianese, e di cui l'Amministrazione Isetta annuncia di essere stata limitata semplicemente "con rammarico" a prendere atto.

"Con grande senso di responsabilità amministrativa, grande senso di rispetto Istituzionale, con fermezza e determinazione rappresentando gli interessi della comunità quilianese in un procedimento amministrativo e progettuale di carattere nazionale" l'Amministrazione ha quindi deciso di organizzare tre incontri sul territorio "per informare e consultare i diversi soggetti di rappresentanza istituzionale, sociale e civile".

Il primo si terrà mercoledì 23ore 18.30 con i componenti dei Comitati di Borgata di Valleggia Superiore/Gagliardi e Pilalunga; dopodiché il giorno successivo (24 agosto, ndr) alla medesima ora il confronto sarà coi capigruppo consiliari e, infine, lunedì 28 agosto sarà la volta, alle 20.45, dell'incontro pubblico presso la Sala Consiliare di piazza Costituzione.

"Come l’Amministrazione Comunale ha sempre fatto, anche in altri procedimenti amministrativi complessi, che hanno interessato il territorio di Quiliano in questo mandato amministrativo, verranno approfonditi i contenuti del progetto, gli impatti, le ricadute che gli stessi produrranno sul territorio e i pareri e le valutazioni che saranno fatte a seguito degli approfondimenti documentali" chiosano dal Comune quilianese.