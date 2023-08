Savona, lutto per la scomparsa dell'insegnante Luciana Foglino

Savona e il mondo della scuola piangono la scomparsa all'età di 71 anni di Luciana Foglino.

Professoressa, per anni aveva lavorato al liceo classico Chiabrera di via Caboto e ha insegnato italiano, latino e greco a diverse generazioni di studenti.

In molti la stanno ricordando affettuosamente sui social per essere stata un vero e proprio punto di riferimento per i giovani.

"Lei non è stata solo una professoressa, è stata una Maestra, una donna che ci ha insegnato tantissime cose al di là della scuola, che ci rispettava come persone e ci trattava da pari ma sempre nel rispetto delle gerarchie. Una persona che ha fatto veramente tanto bene" il ricordo di uno studente.

L'ultimo saluto si è svolto questa mattina.