Niente Vado per l'incontro sul rigassificatore, Europa Verde e Sinistra Italiana contro Toti: "Sua logica decisionista non prevede il confronto"

Doveva essere un pomeriggio di confronto al tavolo tecnico e di presidio da parte di associazioni e partiti con posizioni dubbiose circa il ricollocamento della nave rigassificatrice "Golar Tundra" al largo delle coste di Vado Ligure e Savona, quello di domani, mercoledì 23 agosto.

E invece “immancabile, ecco la comunicazione giunta alle 18.00 del 21 agosto: l’incontro non si fa più presso il Comune di Vado Ligure, come previsto dalla struttura commissariale, ma a Genova, nella Sala Colombo della sede regionale di via Fieschi”.

La dura nota di critica a questa scelta arriva dai partiti Sinistra Italiana ed Europa Verde regionale e provinciale: “Se qualcuno poteva avere dei dubbi e pensare che il Commissario avrebbe incontrato i cittadini, le associazioni che si occupano di sostenibilità ambientale o le associazioni di categoria, come quelle dei commercianti, dei titolari dei bagni marini, dei coltivatori diretti, gli operatori del turismo, che in questi anni hanno faticato moltissimo per conquistare il primato di ben 14 bandiere blu, si sbagliava grandemente” affermano.

“La logica decisionista totiana non prevede alcun dialogo, alcuna discussione aperta con la cittadinanza - rimarcano dai due partiti - Sul territorio Toti impone, senza alcuna preventiva interlocuzione neppure con le istituzioni locali, un impianto di questa portata”.

“La decretazione d’urgenza ha già ridotto i termini in modo assurdo, ma la mancata condivisione del progetto con il territorio ci fa scoprire che il re è nudo e soprattutto ha paura di spiegare il progetto!” chiosano dall'unione Europa Verde/Sinistra Italiana.