La mancanza di medici colpisce anche la Medicina del Lavoro, l'Asl2 deve affidarsi ai privati per garantire il servizio

La carenza di medici, in varie specialità e sempre più spesso attratti dal privato, è un problema che pesa sempre di più sulle Asl.

Tra le carenze di organico che l'azienda sanitaria del Savonese si trova a dover affrontare c'è quello della medicina del lavoro dove, come spiega la stessa azienda ci sono “criticità di reperimento di medici specialisti anche a causa dell’attrattiva occupazionale verso il settore privato” evidenzia come ci sia un “trend negativo del triennio 2021-2023 caratterizzato da un’evidente contrazione della dotazione di Medici del Lavoro a vario titolo impiegati in Asl 2 per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente".

Nel 2021 è cessato dal servizio uno specialista in Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di lavoro, l'anno successivo uno medico specialista ambulatoriale e entro fine anno ne mancherà un altro. Nel 2021 e nel 2022 sono state avviate due procedure di selezioni di medici del in seguito alle quali soltanto un candidato è risultato idoneo. Questo ha però rinunciato all'assunzione nell'azienda sanitaria locale.

L'Asl ha anche proceduto alla pubblicazione di bandi per la copertura complessiva di 153 ore di specialistica ambulatoriale, ottenendo un tasso di assegnazione pari al 15% (circa 23 ore) del fabbisogno effettivo. L'Asl2 ha così dovuto affidarsi ad un privato con "l’esternalizzazione temporanea del servizio".

Una strada che è già stata seguita dall'Asl1 Imperiese che si è affidata alla Società AP Group di Vigevano. Alla Ap Group l'Asl2 ha affidato il servizio per per il periodo di mesi sei, dal 01 settembre 2023 al 29 febbraio 2024, per l’importo di 101.400 euro (più Iva).