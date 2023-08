Arnasco, emergenza idrica ai massimi livelli: acqua razionata in tre fasce orarie

In seguito all’ordinanza comunale, l’erogazione dell’acqua ad Arnasco è razionata in tutte le frazioni del paese in tre fasce orare: dalle 7 alle 9, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 22. Emergenza idrica ai massimi livelli ad Arnasco.

A causa della siccità, i due pozzi che fino all'anno scorso riuscivano a garantire sufficiente approvvigionamento, un centinaio di litri al minuto per un fabbisogno giornaliero da 180 metri cubi, non riescono più a soddisfare le esigenze idriche del paese.

Le autobotti dei vigili del fuoco e del coordinamento della Protezione civile di Savona prelevano acqua dell’acquedotto di Villanova d’Albenga e la portano in paese, attraverso la raccolta in apposite vasche. Dalle vasche si rifornisce la rete idrica, ma l’acqua non è potabile ed è possibile impiegarla ad uso alimentare solo previa bollitura.

A Ferragosto, per cercare di fare fronte al disagio, sono state messe a disposizione dei cittadini anche bottiglie di acqua minerale da utilizzare per uso alimentare, oltre a quella già disponibile nella cisterna dei Vigili del Fuoco collocata in piazza Vittorio Veneto. Due i cestelli d'acqua a testa dalle 18 alle 20 presso la sede della Protezione Civile, per un totale di sei bancali distribuiti in due giorni.