Tende abusive sulle spiagge, a Finale una dozzina di campeggiatori identificati

Sono stati una dozzina i "campeggiatori" identificati nell'arco di una settimana circa sulle spiagge di Finale Ligure, oltre alla rimozione di tende e altra attrezzatura da campeggio.

Per quanto la situazione da questo punto di vista non abbia fatto registrare, durante l'arco della stagione, i medesimi problemi avvenuti in alcune località della riviera, a partire da Ferragosto e nelle giornate immediatamente successive la Polizia Locale ha segnato un incremento della problematica, segnatamente alla foce del torrente Sciusa, in località San Donato e sulla spiaggia prospiciente l'ex stabilimento Piaggio.