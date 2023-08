Alassio, ultime rifiniture per la scuola media di via Gastaldi: previsto un open-day per la visita dei cittadini

Save the date 12 settembre 2023: in quella giornata, un open-day darà la possibilità ai cittadini di visitare la nuova scuola di via Gastaldi, ad Alassio. È quasi pronta: ultime rifiniture esterne per quest’opera tanto attesa dagli alassini.

Con la distesa del terriccio propedeutica alla posa dei rotoli di prato in erba vera, che si terrà la prossima settimana, prima dell’apertura al pubblico della scuola, si terminano le finiture esterne.

Nei prossimi giorni, verrà tracciato anche il campo da basket all’esterno del fabbricato, mentre è già pronto in palestra il campo da pallavolo regolamentare con la rete e il tabellone segnapunti.

In corso anche la posa della pavimentazione esterna all’ingresso con gli scalini per accedere alla scuola.

La struttura nel suo complesso sarà pronta e terminata per la giornata dell’open day del 12 settembre 2023, che sarà dedicata alla visita della popolazione al nuovo plesso scolastico.