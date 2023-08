Albenga, ritorna l'appuntamento con "Testa di Rapa" e "Cime di Rapa"

Dopo le molteplici presentazioni estive, accompagnate da un ottimo successo di vendite, Gino Rapa ritorna con "Testa di Rapa" e "Cime di Rapa" nella sua Albenga.

L'appuntamento, organizzato dalle Edizioni Delfino Moro e dalla libreria Mondadori Book Store con il patrocinio del Comune, è per sabato 26 agosto alle ore 21 nella cornice del Chiostro Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà, con ingresso libero.

“Ancora una presentazione ad Albenga?”.

“In effetti in città ce ne sono già state almeno un paio con buona partecipazione. Abbiamo deciso tuttavia questa nuova serata per rispondere alle numerose richieste e anche per smentire il detto che nessuno è profeta in patria. Per questo contiamo su una buona affluenza di pubblico. Col maestro Pino Caratozzolo abbiamo preparato una presentazione completamente nuova per fare trascorrere un'oretta piacevole al pubblico in una serata di fine agosto”.

“Il filo conduttore saranno ancora le parole curiose?”.

“Ovviamente sì, ma in questa occasione ci soffermeremo particolarmente sui modi di dire. Per esempio, tutti sappiamo cosa significa essere al verde o fare il diavolo a quattro, ma pochi magari ne conoscono l'origine. Vi aspettiamo. Per una serata divertente ed utile nello stesso tempo”.

L'acquisto dei due libri di Gino Rapa contribuisce alla fornitura di materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova.