Addio cara vecchia cabina telefonica, dal gettone allo smantellamento

Quante parole, pettegolezzi, sospiri ma anche lacrime e risate, quando gli scherzi telefonici erano frequenti perché si sapeva di restare impuniti. Tutto avveniva nelle cabine telefoniche, negli anni in cui i telefoni cellulari erano ancora una cosa futuribile.

Tim prosegue con la sua campagna massiccia di dismissione della cabine telefoniche che spariranno entro l'anno, a 75 anni dalla comparsa della prima cabina pubblica installata in Italia il 10 febbraio 1952 a Milano. A Savona sono 44 le cabine telefoniche ancora esistenti e che verranno smantellate nei prossimi mesi.

Dal sito di Tim risultano “in rimozione” in questi giorni quella di piazzale Amburgo, tre in corso Vittorio Veneto, corso Ricci, Largo Folconi, via Paleocapa, via Caboto, via Verzellino, corso Colombo, via Luigi Corsi, vie Eroine della Resistenza e le due in via Brilla. Le altre subiranno lo stesso destino nelle prossime settimane, in attuazione della direttiva europea 2018/1972 che prevede di modernizzare le telecomunicazioni entro i confini della Ue.

In seguito alla direttiva l'Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha stabilito che Tim non ha più l'obbligo a garantire il servizio pubblico e può iniziare a smantellarle. Resteranno solo le cabine telefoniche che si trovano negli ospedali , nelle caserme nelle carceri e dove non c'è copertura della rete mobile, ad esempio i rifugi di montagna.

Se ne va così un pezzo della nostra storia, da quando si potevano fare lunghe chiamate con pochi gettoni, poi sostituiti dalla moneta e poi dalle schede telefoniche, diventate oggetto da collezione. Ma si è anche passati dal telefono con il disco a quello con i tasti.

Nelle nostre località di villeggiatura della Riviera non era raro trovare persone che aspettavano in coda davanti alle cabine telefoniche per chiamare casa oppure di giovani militari, quando c'era ancora la caserma Bligny che con quelle cabine mantenevano un legame con la famiglia e con i vecchi amici. Tutte cose del passato di cui resterà soltanto qualche vecchio gettone e scheda telefonica e tanti ricordi.