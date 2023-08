Albenga, nuova guida per il Lions Club: alla presidenza eletto Giancarlo Mancuso

Serata importante per il Lions Club Albenga Host che ha visto avvicendarsi alla presidenza Gianni Righello e Giancarlo Mancuso, non prima di aver accolto Gianluca Basso quale nuovo socio dopo una lunga militanza nel Leo Club Albenga.

Gianni Righello traccia quindi un bilancio dell'attività del club sotto la sua guida: "L’anno che si è concluso ha visto convivere le nostre due anime, internazionale e locale, dividendo i nostri sforzi tra il nostro territorio e un impegno finanziario consistente destinato alle popolazioni colpite da guerra e calamità naturali (Ucraina, terremoto in Turchia ed alluvione in Emilia Romagna)".

"Siamo lieti di aver contribuito ad organizzare, senza soluzione di continuità, service, eventi e manifestazioni, a partire dall’estate scorsa con la festa della subacquea per persone con disabilità e la Gironda Albenganese, il festival Jazz in piazza San Michele. Abbiamo sovvenzionato l’associazione 'Prendiamoci x mano' che ha accompagnato in barca a vela i malati di Parkinson - spiega il presidente uscente - Abbiamo poi posto l’attenzione verso la necessità dell’acquisto di un nuovo defibrillatore professionale per la Croce Bianca in sostituzione di quello distrutto dall’incendio dello scorso anno a Villanova e il rifacimento del campo sportivo del Sacro Cuore. Nelle feste abbiamo acquistato dalla Lions Club International Foundation panettoni natalizi ed uova pasquali donate alle mense del Sacro Cuore e del Trincheri".

"Con l’inizio dell’anno scolastico - prosegue Righello facendo il punto circa i service svolti presso le scuole locali - abbiamo rivolto le nostre attenzioni ai più giovani, donando cento bandiere italiane per celebrare adeguatamente la giornata del Tricolore, mentre alle scuole elementari della Redemptoris Mater abbiamo consegnato i kit del 'Mastro Cartaio', service nazionale Lions consistente in un telaio per il riciclo della carta in maniera semplice e divertente ottenendo dei nuovi fogli partendo da carta destinata al macero. Destinate invece alle scuole medie, in collaborazione con la polizia locale, due giornate di educazione stradale, e per il quale rivolgo un particolare ringraziamento al nostro socio Fossati che da anni organizza e segue l’evento".

Con l’occasione del suo commiato, il presidente uscente ha voluto attribuire il "Melvin Jones Fellow", alta onorificenza Lions, a due membri del direttivo: Luciano Basso e Vittorio Varalli, presidente suo predecessore.

Giancarlo Mancuso, neo presidente, dopo aver ringraziato il past president e il direttivo, ha delineato le linee di indirizzo per l’anno sociale alle porte: ai molti service storici in essere se ne affiancheranno di nuovi destinati ai giovani (screening oculistico per le scuole elementari) e all’ambiente: "Organizzeremo una conferenza sul dissesto idrogeologico, riproporremo la piantumazione di alberi e realizzeremo un service in collaborazione con l’associazione Sea Shepherd per la tutela del mare 'Pulizia sopra e sotto il mare'".

"L’attenzione ai giovani parte dai nostri Leo, con un saluto al presidente Leo uscente Saul Merlino e al neopresidente Giovanni Torrengo; è con l’aiuto dei giovani Leo che attueremo i service per la Scuola e per l’ambiente" chiosa Mancuso.