Incendio Borghetto-Toirano: è stato definitivamente spento

Ha dato del filo da torcere l’incendio divampato sabato 26 agosto tra Borghetto e Toirano, ma dopo due giorni di intenso lavoro è stato dichiarato ufficialmente spento.

Diversi i focolai ancora attivi nella notte. Anche aiutati dalle forti piogge, i Vigili del fuoco e i volontari Aib rimasti sul sito sono riusciti ad estinguerlo definitivamente stamani.

L’allarme era stato lanciato poco prima delle 14 di sabato 26 agosto, per le fiamme che hanno interessato la zona sulla provinciale tra Borghetto S. Spirito e Toirano, estendendosi fino a Ceriale.

Sul posto, una zona particolarmente boscata, impervia e difficilmente accessibile dai mezzi di terra, un cospicuo spiegamento di forze, tra Vigili del fuoco, volontari Aib, 2 elicotteri regionali, decollati da Genova e Imperia, e 2 Canadair.

Purtroppo, in due giorni le fiamme hanno bruciato una superficie boschiva molto estesa, anche se ancora non c’è una stima precisa.

Si sta ancora facendo luce sulle cause che hanno provocato il rogo. Secondo quanto trapelato, non è da escludere che le fiamme siano divampate per il malfunzionamento di un traliccio.