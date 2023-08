Ruba vestiti e profumi in un centro commerciale di Vado Ligure: 44enne arrestato dai carabinieri

Nel periodo estivo e, in particolare, nel mese di agosto, sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio con finalità preventiva e repressiva da parte dei carabinieri della Compagnia di Savona, sia nel capoluogo che nei vari comuni della zona costiera.

Nel tardo pomeriggio di ieri, un intervento tempestivo da parte dei militari della stazione di Vado Ligure ha portato all'arresto di un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di furto aggravato in un noto centro commerciale della zona. L'allarme è stato dato dal personale addetto alle vendite.

Il 44enne è stato trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento appena asportati in uno dei negozi del centro commerciale e già privati delle etichette e dei sistemi anti-taccheggio.

Dopo un più approfondito controllo, i militari hanno recuperato altri capi di abbigliamento e alcuni profumi che il 44enne aveva nascosto in uno zaino e che, verosimilmente, aveva asportato in altri negozi dello stesso centro commerciale.

L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma, dove sono stati condotti ulteriori accertamenti. Al termine delle indagini, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Savona per rispondere del reato di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.