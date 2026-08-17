 / Savona

Savona | 17 agosto 2026, 19:30

Savona, lite tra giovani in corso Vittorio Veneto: intervengono soccorsi e carabinieri

Una persona trasportata al San Paolo

Savona, lite tra giovani in corso Vittorio Veneto: intervengono soccorsi e carabinieri

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, in corso Vittorio Veneto a Savona.

Poco dopo le 17.30, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato un diverbio tra alcuni giovani, durante il quale ci sarebbe stato anche il lancio di pietre.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Una persona è stata soccorsa e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium