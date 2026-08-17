Savona, lite tra giovani in corso Vittorio Veneto: intervengono soccorsi e carabinieri

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, in corso Vittorio Veneto a Savona.
Poco dopo le 17.30, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato un diverbio tra alcuni giovani, durante il quale ci sarebbe stato anche il lancio di pietre.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Una persona è stata soccorsa e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.