Varazze piange la scomparsa di una sua memoria storica: è morto Mario Traversi

Varazze piange una delle sue memorie storiche. È scomparso all'età di 92 anni Mario Traversi.

Poeta e scrittore, fu presidente de "U Campanin Russu" e in passato direttore di TeleVarazze dopo alcune esperienze radiofoniche su alcune reti locali. Come giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Genova è stato corrispondente de "Il Lavoro".

Una vera e propria figura di riferimento per il comune varazzino, un cultore del dialetto ligure a 360º.

"Oggi Varazze saluta con commozione Mario Traversi, una figura che per tanti anni ha saputo custodire, raccontare e tramandare la memoria della nostra comunità - il ricordo del sindaco Luigi Pierfederici - Da ragazzo ha vissuto gli anni difficili della Seconda guerra mondiale, conservandone ricordi che ha poi voluto trasmettere alle nuove generazioni. Lo ha fatto attraverso i suoi libri di poesie, racconti, novelle e fiabe, scritti in italiano e nel nostro dialetto, quella che lui amava chiamare 'la lingua dei padri'".

"Presidente de U Campanin Russu, protagonista della Consulta Ligure e tra i principali artefici del Lunaio de Vaze, Mario ha dedicato una parte importante della sua vita alla cultura, alle tradizioni e all’identità della nostra terra - continua Pierfederici - Ha saputo raccontare Varazze con passione, custodendone parole, storie e memorie e contribuendo a farle conoscere e amare anche dalle generazioni più giovani. Ciao Mario. E grazie di cuore".