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Cronaca | 17 agosto 2026, 21:35

Esplosione in un’abitazione ad Albenga: una persona gravemente ferita

Soccorsi in azione, poco dopo le 20, in Regione Miranda

Esplosione in un’abitazione ad Albenga: una persona gravemente ferita

Soccorsi mobilitati ad Albenga, in Regione Miranda, dove poco dopo le 20, secondo le prime informazioni, si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'incidente: secondo quanto emerso dopo i primi rilievi, alla base dell'accaduto ci sarebbe un malfunzionamento dell’impianto del gas.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri.

Una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Per lei è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è previsto un ulteriore trasferimento, a bordo dell’elisoccorso Grifo, verso l’ospedale Villa Scassi di Genova.

Redazione

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