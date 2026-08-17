Esplosione in un’abitazione ad Albenga: una persona gravemente ferita

Soccorsi mobilitati ad Albenga, in Regione Miranda, dove poco dopo le 20, secondo le prime informazioni, si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'incidente: secondo quanto emerso dopo i primi rilievi, alla base dell'accaduto ci sarebbe un malfunzionamento dell’impianto del gas.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri.

Una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Per lei è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è previsto un ulteriore trasferimento, a bordo dell’elisoccorso Grifo, verso l’ospedale Villa Scassi di Genova.