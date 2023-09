Carcare rinuncia al contributo GAL, Mirri e Marini: "Serve disponibilità di cassa per fare i lavori, la gestione De Vecchi ha lasciato problemi finanziari"

"La decisione di rinunciare al finanziamento del GAL, segue la stessa logica della precedente, vedi 'passerella': mancanza di disponibilità e reperibilità finanziarie per dare mandato all'inizio dell'intervento e procedere ai successivi pagamenti delle fatture a saldo o a possibili stato avanzamento lavori".

Il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri e l'assessore al Commercio Massimo Marini non ci stanno e replicano al consigliere di opposizione Christian De Vecchi.

"Sono accuse inopportune. Il progetto 'Mercati Contadini' riguardava la riqualificazione e l’allestimento delle aree dei mercati contadini, mediante l’istallazione di quattro colonnine per la fornitura di energia elettrica e idrica, il cui uso era destinato nel bando ad esclusivo utilizzo del partenariato costituito da piccole e piccolissime aziende agricole, per un’importo pari a 26.197,73 euro", precisano Mirri e Marini.

"Da tale importo sono ancora da sottrarre spese quali progettazione e direzione lavori per un’importo di 3.348,36 euro, nonché ulteriori lavori non previsti nel bando. Tenendo anche conto dell’impossibilità di utilizzo ribassi d’asta per gli aumenti generalizzati negli anni 2020/2022, come amministrazione, abbiamo ritenuto dover rinunciare al progetto che comunque andava ad interferire su di un’altra progettazione di rigenerazione urbana prevista nella stessa area del bando, già programmato nel progetto definitivo ed esecutivo".

Il primo cittadino Mirri e l'assessore Marini fanno riferimento al piano denominato "Spazio Urbano 1: piazza Caravadossi e dintorni (Spazio Urbano 6 piazza Marconi) recupero ad area verde attrezzata, parco giochi, percorso tematico dedicato alle eccellenze della Val Bormida, esposizione d'arte all’aperto dedicata alla scuola dei Grigi, giardino fluviale, piazza/mercato, belvedere": "Si tratta di lavori da eseguirsi nell'attuale area giochi e parte del controviale di piazza Caravadossi, dove si prevedono interventi di demolizione aiuole e pavimentazione, area nella quale una delle quattro colonnine doveva essere installata".

"Per ultimo confermando l’impossibilita di dare seguito all'esecuzione dei lavori per i sopracitati motivi, ci preme segnalare come il precedente assessore al Commercio, riconoscendo nel periodo dell'allora amministrazione la stessa problematica finanziaria, aveva consigliato ai tecnici di intervenire solo per una parte del piano, tralasciando quello che per noi è il cuore del progetto, cioè quella di non realizzare l’allaccio della rete elettrica e idrica. Praticamente sarebbero state ultimate solo parte dei lavori a progetto quali la fornitura e l’istallazione delle centraline senza però nessuna possibilità di utilizzo, confermando la criticità finanziaria che avrebbe impedito il termine dei lavori", sottolineano.

"In buona sostanza i circa 26mila euro non completerebbero l’ultimazione dei lavori richiedendo una integrazione cospicua che il comune oggi non si può permettere, grazie alla gestione 'allegra' della precedente amministrazione. Per concludere, ci pare che alcuni degli altri comuni coinvolti abbiano richiesto una proroga a tutto il mese di settembre per poter definire la loro eventuale adesione, probabilmente ritenendo come noi di verificare la fattibilità".

"Ricordiamo alla passata amministrazione, per l’ennesima volta, che per poter realizzare qualsiasi tipo di intervento c’è bisogno di poter avere disponibilità di cassa, attualmente negata grazie alla passata gestione di De Vecchi - concludono Mirri e Marini - Una situazione che grazie alla nostra oculata gestione stiamo cercando e cercheremo di risolvere tutti i grandi problemi finanziari, gestionali e dei lavori pubblici lasciati in eredità dalla vecchia amministrazione De Vecchi & company".