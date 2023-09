Commissioni consiliari, cambio tra i leghisti Scaramuzza e Frigerio

Cambio dei consiglieri leghisti all'interno delle commissioni consiliari. Andrea Frigerio non sarà più componente della Prima Commissione (Bilancio, tributi e partecipate) e vice presidente della Seconda commissione (Lavori pubblici, urbanistica infrastrutture) ma andrà alla Terza (Cultura, turismo commercio e attività produttive).

Alla prima e seconda commissione passa il consigliere Scaramuzza che era nella terza Commissione. Un cambio dovuto agli impegni universitari consigliere Frigerio che non gli permetteranno di essere presente come prima e non a questioni politiche interne al partito.