De Vecchi contro Mirri: "Dal progetto passerella al bando 'Mercati Contadini', Carcare dice no ai finanziamenti"

"Prima i 550mila dalla Regione per il progetto passerella sul fiume Bormida, adesso i circa 26mila euro dal Gal Valli Savonesi per il bando 'Mercati Contadini". Ancora una volta, la seconda in tre mesi, il comune di Carcare ha deciso di rinunciare ad un finanziamento a fondo perduto".

Questo l'affondo del consigliere di opposizione Christian De Vecchi nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Rodolfo Mirri: "Si tratta di un errore politico gravissimo. Con questa mossa, oltre ad uscire dal circuito dei mercati dei produttori locali, l'amministrazione comunale fa passare il messaggio che il comune non necessità di denaro, oppure non vuole, per realizzare opere pubbliche sul proprio territorio".

Nel 2020 l'allora amministrazione De Vecchi aveva partecipato al bando "Mercati Contadini". Un percorso condiviso con Cairo Montenotte, Altare e Millesimo per la realizzazione di quattro aree, una per comune, ognuna attrezzata per ospitare il mercato della terra. L'approvazione in graduatoria e l'atto di ammissione erano arrivati nel 2022. Il piano prevedeva la creazione di strutture per la fornitura di elettricità e acqua corrente, nonché la realizzazione di alcuni gazebi marchiati. Il progetto doveva sorgere nel viale dei platani (zona piazza Caravadossi).

"Oltre ad interrompere una sinergia con gli altri comuni, con questa rinuncia, l'amministrazione Mirri danneggia la qualità ricettiva dei produttori locali, azzerandola di fatto su Carcare, e togliendo allo stesso tempo delle infrastrutture alla cittadinanza", conclude De Vecchi.