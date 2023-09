A Tovo riecheggia il “Corno del Vedovo”: il paese riscopre un'antica tradizione (VIDEO)

Il suono del “Corno del Vedovo” torna a riecheggiare a Tovo San Giacomo. Nei giorni scorsi, infatti, nel paese dell'entroterra di Pietra Ligure è tornata alla ribalta una di quelle antiche e nobili tradizioni liguri che non meritano di essere dimenticate.

Ma di che cosa si tratta? A spiegarlo è il sindaco Alessandro Oddo, ricordando come l'ultima volta che si udirono i corni a Tovo fu nel maggio 2010: "Allora come oggi, i corni tornarono a risuonare in Val Maremola perché si era in prossimità di un matrimonio, il matrimonio di un vedovo - racconta il primo cittadino - Infatti, questa antica tradizione che si perde nella notte dei tempi della nostra valle, fra folklore e voglia di 'rompere il belino' agli sposi (e non solo), prevede che solo quando lo sposo sorprenderà uno di questi anonimi suonatori di corni e soprattutto gli offrirà da bere, allora le 'cornate' notturne si interromperanno".